Atlético-PR vence, afasta Cruzeiro da liderança e esboça reação no Brasileiro Com a derrota o time mineiro perdeu terreno e ficou a quatro pontos do time gaúcho

Correspondendo à mobilização de sua torcida, que "abraçou" a Arena da Baixada, antes da partida, o Atlético-PR começou a reagir no Campeonato Brasileiro. Com um gol de Rafael Moura, o Furacão derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (25), em Curitiba, e deixou a penúltima colocação, embora ainda permaneça na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 31 pontos. Com a derrota, o time mineiro, que tentava não descolar do líder Grêmio, perdeu terreno e ficou a quatro pontos do time gaúcho, na terceira posição, com 55 pontos.



Na próxima rodada o time celeste tem a chance de voltar a encostar na liderança do campeonato. Na quarta-feira, recebe o líder Grêmio, às 21h50, no Mineirão. Se vencer volta a colar no líder, desde que o São Paulo, agora o segundo colocado, não bata o Botafogo, no Engenhão.



A derrota interrompeu uma série de vitórias dos cruzeirenses, em jogos fora de casa. Nos últimos quatro jogos, venceu três, sobre Vasco, Figueirense e Atlético-MG e empatou uma. Além disso, o time vinha de três vitórias consecutivas (Sport, Ipatinga e Atlético-MG).





Atlético-PR

Galatto; Rafael Santos, Gustavo Lazzaretti e Antônio Carlos; Rodriguinho, (Júlio dos Santos) Renan (Rafael Pimba), Valencia, Ferreira e Netinho; Rafael Moura e Geílson (Pedro Oldoni).

Técnico: Geninho



Cruzeiro

Fábio; Jonathan (Vanderlei), Thiago Heleno, Espinoza, e Carlinhos (Léo Fortunato); Henrique, Marquinhos Paraná, Ramires e Fernandinho; Guilherme e Thiago Ribeiro (Wágner).

Técnico: Adilson Batista



Data: 25/10/2008, sábado

Local: Estádio Arena da Baixada, Curitiba-PR

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP)



Com informações do UOL Esporte