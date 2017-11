André Brasil não carrega o país no nome à toa. O nadador conquistou no fim da tarde desta segunda (15) o seu quarto ouro no Cubo D'Água.O brasileiro bateu em primeiro na prova dos 400m livre, com o tempo de 4min05s84, recorde paraolímpico.Em segundo ficou o britânico Robert Welbourn, que marcou 4min06s61. O terceiro lugar foi do canadense Benoit Huot, que nadou em 4min12s14.