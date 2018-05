DER começa duplicação da Via Costeira em 30 dias

Ana Paula Oliveira Jader Torres afirma que a adequação viária levará oito meses para ser concluída.

Ele acredita que a primeira etapa, orçada em R$ 8 milhões, deverá ser iniciada antes mesmo dos 30 dias, com recursos do Governo do Estado.A Via Costeira terá duas pistas com 7m de largura cada, um canteiro central de 1,20m, uma via de passeio com 2m e uma ciclovia de 2,5m. Na viabilização do projeto não será necessário avançar sobre a área ocupada pelo Parque das Dunas.Entretanto, para que haja esse aumento na via, será necessária a remoção de coqueiros plantados ao longo da via. Segundo Jader Torres, para compensar a derrubada das árvores, o DER promoverá o replantio de espécies nativas em locais ainda indefinidos.Outro ponto levantado pelo diretor geral do órgão foi a manutenção da ciclovia junto à calçada dos hotéis. Quanto a retornos, ele informou que serão oito ao longo dos 9km de extensão da via.Das 25 condicionantes, pelo menos uma chamou a atenção, a do projeto Burle Marx. Segundo o diretor geral do DER, durante a realização da última audiência pública, representantes do departamento de Arquitetura da UFRN trouxeram a público a existência de um projeto paisagístico para a Via Costeira desenvolvido por Burle Marx, na época da construção da rodovia.Questionado se o projeto não estaria obsoleto, ele afirmou que ainda não tinha visto o projeto, mas que já havia solicitado ao escritório no Rio de Janeiro. “O DER já fez contato com o escritório no Rio e solicitou cópia do projeto. Apenas com o projeto em mãos faremos a análise técnica”, conta, dizendo que o órgão procurou o secretário de Turismo à época, Jussier Santos, e ele informou que não tinha conhecimento do projeto.