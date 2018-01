Procurador eleitoral não sabe se vai recorrer para impedir candidatura de Fafá Rosado Fábio Venzon afirma que ainda vai analisar o caso; advogado da prefeita acredita que coligação adversária vai ao TSE.

O procurador regional eleitoral do estado, Fábio Venzon, ainda não sabe se irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do estado, que acatou recurso de Fafá Rosado (DEM) e devolveu o registro de candidatura da atual prefeita de Mossoró nesta quarta-feira (24).



Em seu parecer no caso, Venzon opinou pela manutenção da decisão de primeira instância, que cassou o registro da prefeita. No entanto, a maioria da Corte do TRE entendeu que não ocorre desproporcionalidade no pleito com a participação de Fafá em uma solenidade da Petrobras e, assim, a prefeita reconquistou o registro.



“Não sei se vamos recorrer porque não é previsto o reexame do fato. Como a última decisão do TSE foi de que deveria haver desproporcionalidade no pleito com a conduta vedada e o TRE decidiu que não houve essa desproporcionalidade no caso, temos que analisar para ver se há a viabilidade de recorrer”, disse Fábio Venzon.



Por outro lado, a defesa de Fafá Rosado acredita que a coligação adversária irá recorrer da decisão. Para o advogado Felipe Cortez, porém, é improvável que o TSE altere o que foi decidido pelo TRE. “Eles vão recorrer e têm o direito de recorrer, mas é bastante improvável que haja a mudança por parte do TSE”, disse o advogado.