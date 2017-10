Julgamento de Fafá Rosado ainda não tem data definida

Vlademir Alexandre Fafá Rosado: julgamento da candidata ainda não foi marcado pelo Ministério Público

O julgamento de Fafá Rosado (DEM), acusada de fazer campanha ilícita pelo juiz da 39° zona eleitoral de Mossoró, ainda está no Ministério Público e não tem prazo para acontecer. Como não se trata de registro, não há a obrigatoriedade de ser realizado até este sábado (6).A prefeita de Mossoró é acusada de participar de inauguração de obra pública, atitude vedada aos candidatos em época de eleições. Fafá teve todos os pré-requisitos, como a avaliação do Tribunal de Contas do Estado, aprovados pela Justiça Eleitoral, portanto continua candidata e pode fazer campanha.Diferente da candidata do DEM, alguns prefeituráveis ainda aguardam do Tribunal Regional Eleitoral resposta sobre a viabilidade de suas candidaturas. Nesses casos, o julgamento deve sair até o próximo sábado (6).Caso tenha o registro cassado, Fafá Rosado tem até 10 dias antes do pleito para indicar um substituto. O nome mais cotado até o momento é Betinho Rosado (DEM).