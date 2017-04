Operação Impacto: MP diz que Emílson e Dickson foram os mentores do esquema

O Ministério Público afirma, em sua denúncia, que os vereadores Emílson Medeiros (PPS) e Dickson Nasser (PSB) teriam sido os mentores do esquema de corrupção investigado pela Operação Impacto. De acordo com a denúncia, o líder do PPS teria sido o responsável pela ligação entre os empresários e os vereadores.Lembrando que Emílson Medeiros é engenheiro civil por formação, o MP diz que o parlamentar se valeu do conhecimento que tinha de empresários do ramo imobiliário e da construção civil do estado para articular o pagamento de propina aos vereadores, que seria no valor igual ou superior a R$ 30 mil.

(...) os denunciados formaram um grupo coeso que se articulou entre si durante todo o processo legislativo mencionado sob a promoção, organização e direção do denunciado EMILSON MEDEIROS DOS SANTOS, que, como Engenheiro Civil, em face das suas relações pessoais com empresários dos ramos da construção civil e imobiliário, funcionou como elo de ligação entre os edis e os empresários (...)

”, diz o trecho da denúncia do MP.Já Dickson Nasser, de acordo com a denúncia do MP, estava em uma posição inferior apenas a Emílson Medeiros. O presidente da CMN teria promovido e organizado a cooperação no crime e dirigido a atividade dos demais vereadores e assessores envolvidos.Outra grave acusação que o Ministério Público faz a Dickson Nasser é que o presidente da CMN teria sustado o pagamento do subsídio (salário) de Sid Fonseca (PR), que substituía Adão Eridan (PR) na apreciação dos vetos do prefeito Carlos Eduardo a emendas do Plano Diretor de Natal. Sid teria desistido de votar a favor dos supostos interesses dos empresários e, por isso, teria tido o pagamento do salário sustado.