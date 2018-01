Promotor pede Polícia Federal para apurar denúncia em Mossoró Governismo apontou que Polícia de Trânsito era utilizada para apoio eleitoral à oposição.

A denúncia de manipulação do Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), formulada na quarta (17), ganha novos desdobramentos. O Ministério Público Eleitoral de Mossoró entra em ação.



Através do promotor eleitoral Jorge Cruz, há determinação de três providências basilares. O interesse do promotor é aprofundar investigação para saber se o DPRE era instrumentalizado politicamente.



A coligação governista "Força do Povo" denunciou que o órgão era usado por seu comandante, capitão Alessandro Gomes, para apoio às candidaturas a prefeito de Larissa Rosado (PSB) e Lahyrinho Rosado (PSB) a vereador.



As medidas tomadas são estas:



1) - Requisição da Polícia Federal, para "instauração de Inquérito Policial Federal, a fim de apurar, com a maior brevidade possível, a susposta prática do delito eleitoral sob análise.;



2) - "Expedição de ofício à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, para apuração dos fatos em âmbito administrativo-disciplinar", quanto ao policial militar supostamente envolvido, "com sugestão de que o mesmo seja afastado do comando do DPRE até que ultimadas todas as investigações";



3) - "Expedição de ofício à Coordenadoria das Promotorias de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, para que sejam adotadas as providências que entender cabíveis à apuração de prática de improbidade administrativ pelo agente público e pelos beneficiários da conduta".