Pedro Quithé: "secretário na minha prefeitura deverá abrir mão do sigilo bancário e telefônico"

Delma Lopes - A prefeitura já possui uma lei de incentivo à cultura. Mas os artistas reclamam que é muito difícil viabilizar projetos por meio dela, e todo ano voltam para os cofres públicos cerca de R$ 1 milhão porque os artistas não conseguem empresas para captar esse recurso. Como os senhores, se eleitos, esperam acabar com essas dificuldades?

Pedro Quithé - A partir de 2009 para ser secretário na prefeitura de Pedro Quithé deverá abrir mão do sigilo bancário e telefônico. Como falei vamos fazer as olimpíadas , que deverá abranger todas as artes. O dinheiro que existe deve ir para os verdadeiros artistas e não essa meia dúzia que entra e fica com mais de 50% do dinheiro. Isso vai acabar na prefeitura de Pedro Quihté. Vamos fazer festivais nos bairros e conforme o desempemnho de cada artista, ele receberá um valor.