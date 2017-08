ABC volta a vencer em casa com um gol de pênalti O time alvinegro não mostrou bom futebol, mas somou três pontos e subiu três posições.

Sem vencer por oito jogos jogando em seus domínios, o ABC conseguiu quebrar essa "escrita ruim" e pelo menos voltou a triunfar no Frasqueirão na última rodada desse "primeiro turno" do Brasileira, 19ª rodada.



1 a 0, gol de pênalti, lance polêmico, que foi convertido por Ronaldo Capixaba, aos 36 minutos do segundo tempo deu a vitória sobre o lanterna CRB de Alagoas. O atacante bateu duas vezes, já que o "aparecido" Wilson de Souza Mendonça mandou voltar, alegando invasão de jogadores do ABC na primeira cobrança.



O resultado fez o alvinegro potiguar subir duas posições e assumir o 11º lugar, com 26 pontos. Já o CRB, com mais um jogo sem vitória, está em último lugar, com 12 pontos, e terá de fazer um espetacular segundo turno para fugir do rebaixamento.



Em casa, na pressão do estádio Frasqueirão, o ABC tentava imprimir um bom ritmo de jogo, mas fica visível que o time sente quando precisa jogar de forma ofensiva. As confusas trocas feitas pelo treinador Ferdinando Teixeira não fizeram a equipe melhorar, e a vitória veio mesmo por conta da qualidade técnica dos jogadores e da fragilidade do adversário.



Ivan entra no lugar de Alexandre ainda no primeiro tempo, depois, já no segundo, Ben-Hur, zagueiro , sai para a entrada do meia Rodriguinho, e por úlitmo Panda deixa o campo para que o estreante Warley mostre sua cara. Taticamente nenhum crescimento do ABC com as mudanças. Parecem alterações por alterações. Warley, no entanto, deu sorte, pois no primeiro lance, polêmico, Mendonça, o mesmo juiz que dirigiu o jogo final do alvinegro potiguar na Série C, marcou pênalti.



Em lances esporádicos os alagoanos tentavam mostrar reação, e até passaram a ser mais ofensivos e perigosos no campo de ataque. No fim, 1 a 0 para o ABC que, se não fez uma grande partida, pelo menos fez as pazes com a torcida jogando em casa.



Próximos Jogos

O ABC volta a jogar na sexta-feira. A equipe potiguar enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30. Já o CRB abre sua participação no returno da competição no sábado, no Rei Pelé, em Maceió, às 16h10, contra o Corinthians.



ABC

Paulo Musse; Fabiano, Paulo César e Ben-Hur (Rodriguinho); Bosco, Márcio Santos, Márcio Hahn, Jean Carioca e Márcio Panda (Warley); Alexandre (Ivan) e Ronaldo Capixaba.

Técnico: Ferdinando Teixeira.



CRB

Fernando; Plínio, Nem (Hugo Henrique) e Jhonny; Alex Santos, Reginaldo Nascimento, Ivo, Leandrinho (Tozin) e Anderson Paim; Junior Amorim e Luciano Fonseca (Jonatas).

Técnico: Jean Carlos.



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça - PE