Festival Universitário da Canção tem nova data Evento foi adiado para os dias 14 e 15 de novembro. Inscrições também foram prorrogadas.

Em reunião realizada na Secretaria de Assuntos Estudantis – SAE, a UFRN adiou o Festival Universitário da Canção 2008, que seria realizado nos dias sete e oito de novembro. As novas datas são dias 14 e 15 de novembro.



As inscrições também foram adiadas e continuarão abertas até dez de outubro. O Festival Universitário da Canção – FUC – fará premiação de talentos universitários (composições musicais inéditas e originais), sejam alunos de graduação ou pós-graduação de todas as instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte.



Para fazer a inscrição, os interessados devem levar na sede do DCE-UFRN ou na Secretaria de Assuntos Estudantis (SAE) o comprovante de matrícula, letra e cifra da música impressas e identificadas com nome do participante, e a própria música em cd ou arquivo digitalizado no formato .wma.



Ao contrário dos outros documentos, a música não deve ser identificada, pois a comissão julgadora, composta de funcionários, professores e membros da Escola de Música, avaliará a produção no anonimato.



Vinte universitários pré-selecionados disputarão o prêmio de melhor música, tendo ainda premiações para segundos e terceiros colocados, menção honrosa e júri popular.



O evento, que será realizado no Anfiteatro da UFRN, faz parte das comemorações dos 50 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



Outros informações: DCE: (84) 3215-3325, SAE: (84) 3215-3311.