Delegação americana viaja com novidades na bagagem

A delegação do América embarcou na quinta-feira (18) para Florianópolis, onde disputa o jogo da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Invicto há duas partidas com uma vitória sobre o Vila Nova e um empate contra o Ceará, o alvirrubro tenta a vitória fora de casa contra o Avaí, time que ocupa a última posição do G4 com 45 pontos.Para o jogo, o treinador Ruy Scarpino tem à disposição os mais recentes contratados do clube. O volante Bruno Moreno, os zagueiros Tiago Messias e Gonçalves, além do atacante Toni, foram regularizados. Outra novidade do alvirrubro é Vandinho, jogador expulso no jogo contra o Criciúma pela 20ª rodada, mas que volta ao grupo contra o Avaí.Pelo lado do Avaí, a derrota para o Vila Nova por 1 a 0, colocou o time em estado de atenção. O clube tenta a reabilitação diante do time de Natal, 16º colocado na tabela. Para o jogo, o técnico Paulo Silas deve montar uma equipe ofensiva com dois atacantes, William e Evando, ao contrário da última rodada quando entrou com um homem na frente.A mudança segue em virtude dos gols perdidos contra o Vila Nova. Outra esperança para o treinador Sila era o o lateral-direito Ferdinando que, cumpriu suspensão automática na última partida, mas foi vetado pelo departamento médico. Arlindo Maracanã segue na posição. O jogo acontece no estádio da Rassacada, em Florianópolis à partir das 20h30.

Avaí x América-RN

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis – SCData: 19/09/2008 (sexta-feira)Horário: 20h30Árbitro: Fabrício Neves Correa - RS

Avaí



Eduardo Martini; Ferdinando, Cássio, Emerson e Fábio Fidelis (Tiaguinho); Marcus Vinícius, Batista, Marquinhos e Válber; Evando e William.Técnico: Paulo Silas.

América-RN



Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Marciano; Júlio Terceiro, Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.Técnico: Ruy Scarpino.*Atualizada às 16:10