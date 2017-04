Prefeito de Assu vai recorrer de multa por propaganda extemporânea

O prefeito de Assu Ronaldo Soares (PP) vai recorrer da decisão da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, que decidiu, na quarta-feira (24), manter a multa imposta ao prefeito por propaganda antecipada. Soares teria feito referências negativas à candidata Fátima Morais (PSB) e foi multado em R$ 21.282,00.Ronaldo Soares argumenta que o “que falou na rádio foi apenas resposta ao que a outra candidata vinha sempre fazendo”. Segundo o prefeito, Fátima Morais vinha fazendo seguidas críticas à administração durante o período pré-eleitoral.“Não posso aceitar a multa porque não fiz propaganda. Várias vezes ela me criticou na rádio e nada aconteceu. Vou recorrer ao TSE”, afirmou Ronaldo Soares.O relator do recurso eleitoral, juiz Magnus Delgado, afirmou que a lei eleitoral permite que pré-candidatos participem de programas de Rádio ou TV, mas não utilizando espaço fazendo propaganda, o que considerou que ocorreu.“Neste caso o que houve, efetivamente, foi uma propaganda negativa e depreciativa contra a senhora Fátima Morais”, destacou o relator.No município, Ronaldo apóia a candidatura de Ivan Júnior, que foi seu auxiliar na administração de Assu e é o principal adversário de Fátima Morais na eleitoral.