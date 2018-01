ABC/UnP/Art&C mostra entrosamento no primeiro coletivo visando a Taça Brasil Durante o treinamento foram testadas várias formações, mostrando a preocupação do treinador em encontrar o time ideal.

Depois de duas semanas de trabalhos físico e técnico/tático, o treinador do ABC/UnP/Art&C, Marcos Severino, comandou nesta sexta-feira (26) o primeiro coletivo da renovada equipe alvinegra, que disputará a Taça Brasil no mês novembro, em Fortaleza.



O treino realizado pela manhã no ginásio do Sagrada Família mostrou entrosamento entre as novas estrelas e que o time principal deve ser formado em breve. ´´Apesar do trabalho ter iniciado apenas há duas semanas, o grupo mostrou durante o coletivo que tem qualidade, que está se entrosando gradativamente, tanto nas funções táticas como técnicas``, comentou o técnico Marquinhos que começou o treino com duas formações.



O time um com Matheus, Acidésio, Walber, Rafinha (Luciano) e Serginho (Rafael Negão) e o time dois com Bizinho (Ricardo), Maycon (Betinho), Gustavo, Thiago e Antônio Carlos. O ala Deivinho, suspenso, não treinou.



Durante o treinamento foram testadas várias formações, mostrando a preocupação do treinador em encontrar o time ideal. Para o destaque do grupo, o fixo Acidésio, a definição da equipe só deve acontecer depois do primeiro amistoso, provavelmente contra o Fortaleza, em outubro.



´´O time ainda está se conhecendo e deu para notar que tem muita gente com qualidade, mas ainda temos que trabalhar muito e talvez somente depois dos amistosos é que o time estará pronto´´, analisou o experiente jogador



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C