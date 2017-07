Futebol Masculino: seleção volta a Shenyang para decidir vaga nas semifinais contra Camarões

A Seleção Brasileira Olímpica está de volta a Shenyang, ao Hotel Marvelot, cidade onde se preparou e jogou contra Bélgica e Nova Zelândia.A delegação chegou a Shenyang no horário previsto, às 11h15 (00h15 de Brasília), procedente de Qinhuangdao, onde a Seleção Brasileira derrotou a China por 3 a 0 nesta quarta-feira, em uma viagem de duas horas de duração, e já está concentrada no Hotel Marvelot.A princípio, como houve jogo na véspera - vitória de 3 a 0 sobre a China -, a Seleção Brasileira treinará em dois grupos nesta quinta-feira, em Shenyang.Os jogadores que atuaram desde o início contra a China ficarão no Hotel Marvelot, para o trabalho de recuperação com o fisioterapeuta Odir de Souza.Os outros jogadores treinaram na manhã desta quinta (14) no Estádio Olímpico de Shenyang, com o técnico Dunga, o assistente técnico Jorginho e o preparador físico Paulo Paixão.Na sexta-feira, o treinamento será no Tiexi Sports Center, às 16 horas (5 horas de Brasília).A partida contra Camarões no sábado, que decide uma vaga às semifinais das Olimpíadas de Pequim, será às 18 horas (7 horas de Brasília).