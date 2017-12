Operação Coqueiro: cinco presos, 91 pedras de crack e três armas

Maiara Felipe Autoridades condederam entrevista coletiva para falar da operação.

Os cerca de 100 policias do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Polícia Civil envolvidos na operação prenderam Renato Cezar Santos, 24 anos, Paulo Henrique Silva Nascimento, 23, Aricelma Maria Morais, 22, Ariana Maria Morais e Raimundo Fidélis de Azevedo, idades não divulgadas.Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. As duas mulheres presas atuaram aliciando menores, escondendo a droga no órgão genital de uma criança de 7 meses e R$ 1 mil com uma menina de 8 anos.Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada de Narcótico (Denarc), Odilon Teodósio, há indícios de que Renato seja procurado pela polícia de Recife. Na casa dele, foram encontradas 35 pedras de crack, sacos para embalar a droga, um relógio e R$ 300 em espécie.Um revólver calibre 38 foi encontrado enterrado próximo às casas investigadas. Outra arma foi localizada na residência de Paulo Henrique. Foi apreendido um revólver calibre 32 junto com 30 pedras de crack, cartuchos de revólver 38, munições, dois MP4 e R$ 414.Cerca de 10 cães da raça Pit Bull foram encontrados na casa dos investigados. Os animais estão no Centro de Zoonose e começarão a ser doados na próxima segunda-feira (22).“O local era boca de fumo, que recepta produto roubado e armas de fogo”, disse o secretário estadual de segurança, Agripino Oliveira. A polícia afirmou que não disparou nenhum tiro para realizar as apreensões.