Homem morre em capotamento na Rota do Sol

Fred Carvalho Pneu careca deve ter provocado acidente com caminhonete

O acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo ao portão do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno. Os pneus traseiros da caminhonete estão carecas. “Como chovia no momento do acidente, o mais provável é que o carro tenha derrapado devido os pneus estarem carecas”, explicou um policial rodoviário.A força da colisão “arrancou” um poste de iluminação do canteiro central da via. “Isso indica que, além de tudo, o condutor trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo”, completou o policial.O corpo de Sérgio da Silva Canindé será levado para o Itep, onde será necropsiado antes de ser liberado para sepultamento. O acidente deverá ser investigado pela equipe do 2º Distrito Policial de Parnamirim.