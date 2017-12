A esperança venceu o atraso: Lula chega ao comício na zona Norte vindo de Mossoró Com o cronograma atrasado, presidente da República participa de evento político em prol da campanha de Fátima Bezerra.

Demorou, mas chegou. Às 19h52, o presidente da República Luis Inácio Lula da Silva conseguiu subir ao palanque montado na avenida Itapetinga, no conjunto Santarém, para o comício em prol da candidatura de Fátima Bezerra à Prefeitura de Natal.



Acompanhado de lideranças como a governadora Wilma de Faria, o presidente do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho, os deputados federais Henrique Alves e Michel Temer, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, além de deputados estaduais, secretários de Estado e candidatos a vereador.



Agora, começa o rodízio de políticos para o discurso no comício. São esperadas falas da governadora Wilma, do senador Garibaldi, dos deputados Michel Temer e Henrique Alves, do prefeito Carlos Eduardo, do presidente Lula e da candidata Fátima Bezerra.