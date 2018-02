Juiz determina retirada do ar de sites de dois candidatos de Porto Alegre Candidatos candidatos do P-Sol e PVS deixaram páginas de campanha no ar.

Porto Alegre - Dois candidatos à prefeitura de Porto Alegre podem ser multados por terem deixado as páginas eletrônicas de suas campanhas no ar além do prazo permitido. De acordo com o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Ricardo Hermann, Luciana Genro (P-SOL) e Carlos Gomes (PHS) poderão ter que pagar multas de até R$ 50 mil.



Ontem (4), Hermann deferiu uma liminar determinando a retirada dos dois sites do ar e, no caso de descumprimento, o pagamento de multa de R$ 20 mil. Os candidatos ainda serão julgados definitivamente.



O juiz disse que o calendário eleitoral deixava claro que a propaganda eleitoral, inclusive na internet, só poderia ser feita até a última sexta-feira (3). Segundo ele, a intenção da Justiça Eleitoral é não interferir na vontade do eleitor às vésperas da eleição. “Há um bom prazo já para discussões de idéias. Esse prazo é igual para todos e, ao descumprir o prazo, está tendo um privilégio em relação aos demais candidatos”, diz.





Agência Brasil