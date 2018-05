Crime ambiental: PRF prende dupla com madeira nativa

Policiais rodoviários federais prenderam em flagrante nesta quinta-feira (23) dois homens que transportavam 25 metros cúbicos de madeira nativa sem a devida autorização. Leodeni Silva de Freitas, de 34 anos, e Valdir Barbosa de Moura, 38, foram flagrados quando passavam em um caminhão no Km 279 da BR 304, em Macaíba.Os dois, que estavam no caminhão Mercedes Benz 1313, de placas LJT-8202/PB, foram levados para a delegacia de plantão da zona Sul de Natal e o carregamento levado ao Ibama.Outra apreensão de madeira nativa se deu em Mossoró. Um caminhão Mercedes Benz de placas MYT-0849/RN com 30 metros cúbicos de madeira foi localizado na BR 304. O motorista não foi preso porque fugiu do local.A PRF apreendeu ainda, em Mossoró, um adolescente de 16 anos por conduzir um carro, e prendeu Josinaldo Aprígio da Silva, 29 anos, por força de um mandado de prisão aberto contra ele.Ao todo, a PRF registrou nas últimas 24 horas dez acidentes. Uma pessoa ficou ferida e não houve registro de mortes nas estradas federais que cortam o RN.

* Com informações da PRF.