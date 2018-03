Guamaré: ex-prefeito cassado é eleito vice do próprio filho

Blog Alfredo Neves João Pedro Filho volta à Prefeitura de Guamaré como vice.

A disputa em Guamaré foi das mais acirradas no Estado. Três candidaturas tiveram votações quase que semelhantes. Mozaniel de Melo Rodrigues (PP/PRTB/PMN/PSB) teve 3.051 votos (34,28% dos votos válidos); o empresário e atual prefeito Auricélio dos Santos Teixeira (PTB/PTN/PV/PT/PDT) obteve 2.868 (32,21%); e o ex-prefeito Jose da Silva Câmara (PMDB/PSDC/PPS/DEM/PHS/PRP) conquistou 2.796 votos (31,42%).Durante a campanha, a candidatura de Mozaniel de Melo Rodrigues chegoua sofrer um pedido de impugnação de registro. Isso porque consta o nome dele no principal processo criminal movido por uma comissão de promotores de Justiça por desvios de milhões dos cofres da Prefeitura de Guamaré, durante o tempo em João Pedro Filho era prefeito. João Pedro também teve pedido de impugnação de registro de candidatura.Agora eleito, Mozaniel de Melo Rodrigues vai gerenciar uma arrecadação mensal de aproximadamente R$ 4 milhões por mês. O município tem menos de 12 mil habitantes e está localizado na litoral Norte do Estado. Produz petróleo, sal e agora se prepara para produzir energia eólica. É uma das regiões mais promissoras do Estado.