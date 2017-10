Artistas potiguares concorrem ao Prêmio Dynamite de Música Independente

Divulgação The Sinks concorre a Melhor Álbum de Punk/Hardcore com disco virtual.

Com pouco mais de um ano e meio de estrada, o trio The Sinks concorre na categoria Melhor Álbum de Punk/Hardcore, com o disco de estréia da banda,

Ignored

, lançado apenas em formato virtual, em abril do ano passado.“É um resultado bacana para essa nossa nova proposta de trabalho. Cerca de 95% da divulgação do disco foi feita pela internet, o que possibilitou que ele chegasse a lugares onde não teríamos condições de atingir com o formato convencional”, diz Anderson Foca, baixista da banda, que estima que

Ignored

já tenha batido na casa dos 4 mil downloads.Além de tocar no The Sinks, Foca também comanda o selo, produtora e Centro Cultural DoSol, instituição lembrada em duas categorias do Prêmio Dynamite.Pela atuação do Centro Cultural, que funciona como uma dos principais locais de shows no Nordeste, veio a indicação na categoria Melhor Casa de Shows Alternativos. A atuação do selo e produtora foi lembrada na categoria Produtora/Movimento/Associação.As indicações chegam às vésperas do Festival DoSol, que este ano será realizado em duas etapas: a primeira na Rua Chile, entre os dias 1 e 2 de novembro. Já a segunda será no palco da Casa da Ribeira, nos dias 11 e 12, com shows mais voltados para a música instrumental e mais apropriados para o ambiente do teatro.Entre as atrações confirmadas estão bandas potiguares como Rosa de Pedra, Camarones Orquestra Guitarrística e Lunares, além de atrações nacionais como MQN (GO) e o grupo americano The Donnas.Na categoria Revelação foi indicada a banda Cabozó. Formada em meados de 2006, unindo rock com temáticas e ritmos nordestinos, o grupo conseguiu relativa projeção após tocar na edição 2007 do festival MADA mas, no último ano, suspendeu as atividades.Para votar no Prêmio Dynamite de Música Independente, basta se cadastrar no site oficial do prêmio Dynamite para receber a cédula de votação por email. O período de votação vai até o dia 30 de setembro e a premiação ocorrerá em outubro.