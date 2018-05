Seminário discute economia solidária

Marília Rocha Professores e economistas debatem novo modelo de economia na UFRN.

“A economia solidária oferece uma alternativa ao povo brasileiro”, afirma o professor Paul Singer. Autor de vários livros, ele explica que economia solidária “significa construir uma economia baseada em cooperativas, como os artesãos, coletores de lixo, produtores rurais, unidos em associações”, conclui.O novo modelo de economia surgiu dos movimentos sociais, nos anos 90, através da necessidade na busca de novas perspectivas. Na época, a economia estava abalada com os desempregos em massa e com a miséria que se agravava no mundo. Era preciso acreditar numa nova proposta de economia, com maior participação da sociedade.Assim, a economia solidária surgiu com proposta de oferecer uma alternativa aos trabalhadores sem oportunidade no mercado de trabalho. O professor afirma que atualmente vivemos uma divisão na sociedade: “A classe que trabalha e tem dinheiro e a que não trabalha e não tem dinheiro. Temos que mudar essa realidade”, explicando a união entre os trabalhadores e dos movimentos sociais.No Rio Grande do Norte, o modelo de economia solidária já vem sendo trabalhado através de cooperativas e associações. No ano passado, foi formado um Conselho Estadual de Economia Popular e Solidária, com participação de secretarias, Organizações Não Governamentais – ONG´S e movimentos sociais.São vários projetos de cultivo de produtos agrícolas, como mel, castanhas e pescado. Um dos destaques é o projeto Pólo de Tilapicultura do Mato Grande, coordenado pelo professor da UFRN, Deusimar Freire Brasil. O projeto desenvolve um trabalho junto aos assentamentos rurais que beneficia mais de 120 famílias. “O projeto baseado no modelo de economia solidária, favorece a inclusão social através do trabalho em cooperativas”, afirma o coordenador.Ele explica que o projeto faz parte de uma incubadora de Iniciativas de Empreendimentos Econômicos e Solidários – INICIES e amplia a oportunidade de emprego e renda, através de um trabalho coletivo de auto-gestão, com trabalho e lucros coletivos e igualitários.Só nesse projeto de tilapicultura, a produção é cultivada em 54 tanques e atinge 13 toneladas de pescado por mês, comercializados em supermercados e restaurantes do estado. E o projeto tem crescido, fazendo entregas até pelo telefone, com central na Ceasa.