Moradores do Tirol reclamam dos assaltos freqüentes no bairro A associação de moradores já fez várias denúncias à polícia, mas problema continua.

Os moradores do Tirol não agüentam mais tanta insegurança. Eles reclamam dos freqüentes assaltos, independente do horário e do local.



Segundo o presidente da Associação dos Moradores do bairro, Clênio Peixoto, as imediações da Praça Augusto Leite são o alvo preferido dos ladrões.



Depois de sua casa ter sido assaltada três vezes, o morador Jorge Madrugada, coordenador-geral do Procon, resolveu colocar todos os equipamentos de segurança que estavam ao seu alcance.



“O primeiro roubo foi há uns dois anos. Mas faz poucos dias que fui roubado numa sexta-feira e na quarta-feira da semana seguinte”, conta.



A casa de Jorge fica na rua Alberto Maranhão, que junto com a Joaquim Fagundes e Afonso Pena tem sido o principal alvo dos bandidos. “Temos um posto policial há poucos metros, mas não serve para nada”, reclama Clênio.



De acordo com o presidente da Associação, devido aos assaltos as pessoas têm desistido até de fazer atividades físicas na redondeza. “Os idosos são os que mais sofrem, pois não podem mais fazer suas caminhadas”, diz.



A associação de moradores já fez várias denúncias à polícia, entretanto nada foi resolvido. A reportagem do portal Nominuto.com não conseguiu o contato com o comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Araújo Silva.