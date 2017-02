Johilton Filho é campeão brasileiro de Kart Piloto potiguar conquistou título inédito em disputa no Ceará.

O sonho se tornou realidade. O piloto Johilton Filho conquistou neste sábado o principal título do Kartismo nacional, até então inédito para um piloto do Rio Grande do Norte. Ele sagrou-se campeão brasileiro na categoria Júnior. O campeonato foi realizado nesta sexta-feira e sábado no Kartódromo Júlio Ventura, no município de Eusébio, no Ceará.



“Estou realizado. Foi um campeonato muito disputado, mas que com técnica e determinação consegui ficar com título”, comemora o piloto, destacando que seu desempenho nas pistas tão cedo será esquecido. “Foram dois dias inesquecíveis para minha carreira e para o Kartismo do Rio Grande do Norte”, observou.



Johilton Filho chega à Natal neste domingo para comemorar o título com seus familiares e amigos. Já na segunda-feira, segue para São Paulo, onde mora atualmente, para dar continuidade a sua intensa rotina de treinos visando às próximas competições que disputará até o final do ano. O piloto, de apenas 14 anos, quer ser agora campeão Paulista e ficar com o título da Copa Brasil.



Fonte: Assessoria de imprensa Johilton Filho