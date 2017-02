Marquinhos Marabá acerta rescisão com o América Atacante retorna ao Campinense, da Paraíba, onde foi artilheiro do campeonato paraibano.

Mais um jogador acerta sua saída do América na atual temporada. O atacante Marquinhos Marabá deixa o clube e retorna ao Campinense, da Paraíba.



Marquinhos Marabá foi artilheiro do campeonato paraibano jogando pelo Campinense. O dirigente Ricardo Bezerra disse que a negociação já estava fechada com a equipe paraibana.



Com relação ao lateral-esquerdo Raí, que também poderia ser outro a deixar o clube, Ricardo Bezerra garantiu que o jogador permanece no América. “Nesse assunto de Raí não tem o que se falar”, afirmou.