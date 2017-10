Medicina é o curso mais concorrido e Design, criado este ano, aparece em segundo lugar

Vlademir Alexandre Alguns cursos apresentam demanda de menos de uma vestibulando por vaga.

Como em todos os anos, o curso de Medicina lidera a lista dos mais concorridos, com 17.68 vestibulandos para cada vaga. Em seguida vem Design, implantado este ano, mas que surpreendeu com a demanda de 14 pessoas para uma vaga. O terceiro lugar — no vestibular 2007 foi segundo colocado — ficou com Psicologia, que apresentou a concorrência de 13.53.O surgimento de novas graduações, como Design, apareceu como nova opção para quem tentava Arquitetura. No ano passado, eram 9.13 candidatos a arquitetos disputando uma vaga. Este ano, o número caiu para 8.15.O mesmo aconteceu no curso de Jornalismo. Em 2007, o percentual de vestibulandos por vaga foi de 7.98. Já para o processo seletivo de 2009, o curso apareceu com 5.68, enquanto o recém chegado Publicidade e Propaganda abarcou 8.98.Diferente da maioria dos vestibulandos, que ficam apreensivos e nervosos com a concorrência, os 32 inscritos em Ciências Atuariais enfrentarão a disputa por 40 vagas. Assim como Estatística, que teve 44 vestibulandos para 50 vagas.Veja lista completa clicando aqui