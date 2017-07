"A segurança é um dever e uma responsabilidade do poder municipal", diz Sandro Pimentel.

Júlio Pinheiro - A segurança pública em Natal é algo que continua sendo considerado um dos mais graves problemas da cidade, principalmente nas áreas periféricas. Apesar de o policiamento ser uma atribuição do Governo Estadual, o que, de concreto, os senhores pensam em fazer para amenizar os problemas de segurança na capital?



Sandro Pimental -

A violência urbana é um problema em nossa cidade. Somente em 2007 tivemos 422 assassinatos em Natal, sendo a Zona Norte, a campeã, com 148 assassinatos. Isso acontece devido a falta de zelo do poder público nas três esferas. O poder público municipal tem a responsabilidade e o dever de tomar conta da segurança da cidade. As pessoas não podem ficar amedrontadas como estão, com medo de andar nos ônibus, nas paradas. No nosso governo, a Guarda Municipal terá seu efetivo ampliado, capacitado e o seu estatuto ampliado e reconhecido. Vamos implantar também sistemas integrados na orla de Ponta Negra e nos pontos mais críticos. Vamos implementar aquilo que dá certo e o que a tecnologia nos oferece.