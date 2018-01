Eu espero não ir para a campanha de Natal, diz presidente do PV

Vlademir Alexandre Presidente nacional do PV acredita que Micarla vence no primeiro turno.

Em plena caminhada nas ruas de São Paulo, Penna disse que não conseguiu desmarcar seus compromissos de campanha e, por isso, não pôde comparecer à caminhada da deputada do PV no loteamento José Sarney, na Zona Norte de Natal. A expectativa do presidente do partido é que não haja o segundo turno.“Eu queria ir porque eu sou natalense e tenho muito apreço por todos daí, mas, como quero que a eleição seja vencida no primeiro turno, eu espero não ir para a campanha em Natal. Só vou dar um abraço no pessoal depois da nossa vitória”, afirmou o presidente do PV.Ainda sem nenhum prefeito nas capitais brasileiras, Luiz Penna crê que Natal é a cidade em que o partido tem mais chances de vencer a eleição. Uma vitória de Micarla, na opinião do dirigente partidário, pode ser o maior passo para o crescimento da legenda.“Se nós conseguirmos, e tenho certeza que conseguiremos, com a vitória de uma mulher e ainda mais no primeiro turno, não há dúvidas que o PV já terá dado um grande passo no cenário nacional. Esta eleição é chave para o crescimento do partido e o PV vai investir muito na disputa de Natal”, disse Penna.

O deputado Zequinha Sarney (PV/MA) estará chegando a Natal por volta das 16h, onde participa de campanha da deputada Micarla de Sousa. O parlamentar, filho do ex-presidente José Sarney (PMDB/AP), vai visitar o loteamento que leva o nome do atual senador peemedebista.