Vacinação contra rubéola supera meta para o primeiro dia

A meta do governo para hoje, primeiro dia da campanha era vacinar 7 milhões. Até o dia 12 de setembro, quando a campanha termina, o Ministério da Saúde quer que estejam imunizados 70 milhões de brasileiros, principalmente os homens com idade entre 20 e 39 anos.Balanço parcial do Ministério da Saúde revela que os estados que apresentaram melhor desempenho neste sábado foram Santa Catarina (com 28,24% da meta), Sergipe (com 23,59%), Ceará (com 21,02%), Pernambuco (com 20,51%), Mato Grosso do Sul (com 19,6%), Espírito Santo (com 19,32%), Mato Grosso (com 18,69%), Paraíba (com 17,24%) e Piauí (com 17,23%).Por região, o Sul teve melhor resultado, com 17,55% da população alvo imunizada, seguido por Centro-Oeste (15,36%), Nordeste (14,99%), Sudeste (13,89%) e Norte (11,07%). Faltam ser contabilizados 406 municípios.O Ministério da Saúde informou também que mais de 4 milhões de homens foram vacinados, ou seja, 12,10% da população masculina que se pretendia atingir. No caso das mulheres, o percentual foi de 16,97%, índice que representa algo próximo a 6 milhões de pessoas. Nos dois casos a expectativa do Ministério da Saúde também foi superada.O público alvo masculino que mais aderiu à campanha neste primeiro dia foi a de Santa Catarina com 25,27%, seguido de Mato Grosso do Sul (17,48%) e Espírito Santo (17,17%). As mulheres se destacaram também em Santa Catarina (31,23%), Sergipe (29,5%) e Rio Grande do Sul (28,64%).No caso da vacinação conta a poliomielite, cuja segunda etapa da campanha também foi realizada hoje, até o fim da tarde, foram imunizados 5.956.796 crianças de até cinco anos. O total representa 37,6% da população alvo. A cobertura foi maior nos seguintes estados: Sergipe (45,89%), São Paulo (43,38%), Goiás (43,28%), Bahia (42,67%) e Piauí (42,08%).