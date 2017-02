Fla bate Vasco e segue absoluto na liderança do Brasileiro Sport se recupera vencendo o clássico em Recife; Grêmio bate a Portuguesa de virada.

No Rio de Janeiro Para celebrar a paz entre os clubes, Márcio Braga e Roberto Dinamite estiveram lado a lado no clássico deste domingo. Porém, foi o presidente do Flamengo que teve grandes motivos para comemorações. O Rubro-Negro não encontrou nenhuma dificuldade para vencer o Vasco por 3 a 1, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ibson, de pênalti, Fábio Luciano e Cristian fizeram para o time da Gávea. Alex Teixeira descontou.



Com o resultado, a equipe comandada por Caio Júnior consolidou-se ainda mais na liderança da competição nacional, com 26 pontos. Já o time da Colina segue com 14 na décima posição.

Ambos voltam a campo nesta quinta-feira. Enquanto o Flamengo vai ao Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 20h30, o Vasco receberá o Vitória, em São Januário, no mesmo horário.



FLAMENGO

Bruno; Leonardo Moura (Luizinho), Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan; Aírton, Cristian, Jônatas (Diego Tardelli) e Ibson; Marcinho (Obina) e Souza .

Técnico: Caio Júnior



VASCO

Tiago, Rodrigo Antônio, Eduardo Luiz e Luizão; Wagner Diniz (Marquinhos); Jonílson, Beto (Vinícius), Jean (Alex Teixeira) e Pablo; Edmundo e Leandro Amaral.

Técnico: Antônio Lopes



Data: 13/07/2008 (Domingo)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Djalma José Beltrami (Fifa/RJ)





Sport vence clássico pernambucano e respira na tabela



O Sport fez valer a máxima de que não há favoritismo em clássicos e conseguiu a recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro em cima do rival estadual Náutico, na casa do adversário. Em um estádio dos Aflitos lotado, o time comandado por Nelsinho Batista foi melhor durante toda a partida e venceu com autoridade, por 2 a 0.



Com o resultado, o Rubro-Negro respirou um pouco na tabela, já que entrou na rodada a apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. A vitória fez com que ele chegasse aos 14 pontos e subisse para a 11ª posição. Já o Náutico perdeu uma boa chance de passar o Palmeiras na tabela e, apesar de manter o 6º lugar, viu São Paulo e Figueirense encostarem. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Sport tenta manter o embalo, no Recife, enquanto o Náutico busca a reabilitação em São Paulo, diante da Portuguesa.





NÁUTICO

Eduardo; João Paulo, Vagner, Negrete e Everaldo; Ticão (Gilmar), Radamés, Paulo Santos e Geraldo (Helton); Felipe (Thiago) e Wellington. Técnico: Leandro Machado.



SPORT

Magrão; Gabriel (César), Igor e Durval; Diogo, Daniel Paulista, Sandro Goiano, Fumagalli (Luciano Henrique) e Dutra; Carlinhos Bala e Leandro Machado (Enilton). Técnico: Nelsinho Batista



Data: 13/07/2008

Local: Aflitos, no Recife

Horário: 18h10

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça/PE





Grêmio vence a Portuguesa de virada e segue entre os ponteiros



No duelo em que os dois lados buscavam o triunfo depois de três rodadas sem vencer, o Grêmio fez valer o mando de campo e aplicou 2 a 1, de virada, sobre a Portuguesa, neste domingo, no Olímpico, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico Celso Roth alcança os 21 pontos e fica na terceira colocação.



Na próxima quarta-feira os dois times terão pernambucanos pela frente. O Grêmio encara o Sport, campeão da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, enquanto a Portuguesa (12 pontos), em casa, recebe o Náutico e tentará acabar com a seqüência de quatro jogos em jejum.







GRÊMIO

Victor; Léo (Makelele), Pereira e Réver; Paulo Sérgio, Rafael Carioca, Tcheco, Rodrigo Mendes (Soares) e Hélder; André Luís (Anderson Pico) e Marcel

Técnico: Celso Roth



PORTUGUESA

André Luís; Patrício, Bruno Rodrigo, Halisson e Bruno Recife; Erick, Carlos Alberto, Gavilán (Claudecir), Preto (Vaguinho) e Edno; Rogério (Washington)

Técnico: Vagner Benazzi



Data: 13/07/08 (domingo)

Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ)

Auxiliares: Milton Otaviano dos Santos (Fifa/RJ) e Carlos Berkenbrock (SC)



Com informações do UOL Esporte