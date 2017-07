Sandro Pimentel: "A questão da saúde será prioridade no nosso governo"

Diógenes Dantas - A área de saúde é uma das mais criticadas pela população. A atual administração e a anterior não conseguiram resolver os principais problemas: as unidades de saúde estão abandonadas, algumas sem condições de atender um só paciente; faltam profissionais; faltam medicamentos; falta assistência básica. Governo e município não se entendem. Como os senhores pretendem cuidar da saúde da população em Natal?

A questão da saúde será prioridade no nosso governo. Não é possível que o povo seja vítima do descaso com a saúde. Vamos brigar por uma saúde universal, como prevê o SUS. Vamos resgatar a dignidade dos pacientes com distúrbios psíquicos, dos idosos que hoje em dia são tratados como indigentes. Nessa questão dos idosos, inclusive, pretendemos criar um centro de referência que oferecerá não só tratamento mas também atividades recreativas e psico-pedagógicas. Vamos olhar também pelas crianças. Atualmente só temos uma unidade do CRIA e o poder público fecha os olhos para a questão. Outra coisa que nós sabemos é que para que o sistema de saúde funcione é preciso que os servidores estejam motivados. O que vemos hoje é o atual prefeito de Natal brigando com os servidores por conta do Plano de Cargo, Carreira e Salário. No nosso governo, vamos lutar para mudar essa situação.