Base aérea abre vagas para profissionais de saúde Estão sendo oferecidas 18 vagas para médicos e duas para dentistas.

No período de 30 de setembro a 9 de outubro, o Esquadrão da Base Aérea de Natal (BANT) abre inscrições para a seleção de médico e dentista. Os candidatos devem ter 38 anos completos até dia 31 de dezembro de 2008 e apresentar o diploma de graduação em medicina e odontologia.



Estão disponíveis 18 vagas para médicos e duas para dentistas. A seleção ocorrerá mediante a análise do currículo, de um exame médico-odontológico e um teste de aptidão física.



Os profissionais devem se apresentar das 8 às 11h30 (de segunda a sexta-feira) e das 13h às 16h30 (de segunda a quinta-feira) no Hospital da Guarnição (HGU), Av. Hermes da Fonseca, 1385. Outras informações no local da inscrição ou pelo telefone 4008-7159 (Suboficial Edgar - Seção Mobilizadora da BANT).