Prefeita de Mossoró será julgada nesta quarta-feira (24)

O Tribunal Regional Eleitoral do estado decide, nesta quarta-feira (24), se a prefeita de Mossoró, Fafá Rosado (DEM), poderá disputar a reeleição. A candidata teve seu registro cassado pela Justiça Eleitoral de primeira instância. Norma Ferreira (PMN), prefeita de São José de Mipibu, será julgada no dia 1º de outubro.No caso de Fafá Rosado, o motivo foi a participação da prefeita de Mossoró em uma inauguração da Petrobras que ocorreu no Cefet do município. Além disso, também houve a utilização do site institucional para divulgar a participação da prefeita-candidata no evento.Já Norma Ferreira, teria utilizado o site da Prefeitura com fins eleitoreiros, o que caracterizaria conduta vedada aos agentes públicos e abuso do poder econômico, perdendo seu registro e do candidato a vice, Arísio Fernandes.Em ambos os casos, o juiz relator do processo é Fábio Hollanda.