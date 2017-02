Potiguar representa o Brasil no Mundial da Sérvia de Tae Kwon Do Fábio Acioly no Campeonato Mundial Universitário, que acontece o dia 20 deste mês.

Aos 21 anos de idade, o estudante de Gestão de Recursos Humanos da Facex, Fábio Acioly, vai encarar sua grande missão no esporte a partir da próxima segunda-feira. O atleta universitário estará até o dia 20 defendendo as cores da Facex, do Rio Grande do Norte e do Brasil no

Campeonato Mundial Universitário de Tae Kwon Do, que será disputado na Sérvia.



Campeão brasileiro na categoria até 62 kg, o atleta espera trazer um bom resultado, o que, segundo ele, além de levar o país para o pódio, poderia favorecer a abertura de uma 'janela' para novos patrocínios esportivos no Estado, carente de investimentos no esporte.



"Vai ser uma competição muito difícil, até porque a grande maioria dos atletas olímpicos são universitários. Então, muitos atletas que vão estar em Pequim devem participar deste Mundial. Mas, estou preparado e muito motivado. Espero trazer um bom resultado para a Facex, para o

Estado e para o Brasil. Quem sabe com um bom resultado, possam surgir gente querendo investir no esporte por aqui", comentou o atleta patrocinado pela Facex e que recebeu apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Natal e do Armazém Ribeiro.



A motivação de Acioly vem muito da vitória dele no Campeonato Brasileiro universitário, justamente, sobre o paulista Marcel Venceslau, que vai representar o tae kwon do brasileiro nas Olimpíadas de Pequim. Dentre os adversário mais fortes, o atleta da Facex cita os iranianos e coreanos. Desde os 6 anos de idade praticando o tae kwon do, Acioly acredita que este Mundial Universitário pode ser o grande passo para a realização do seu sonho.



"Sou um atleta dedicado, gosto do que faço e como todo atleta sonho em defender meu país numa Olimpíada. Espero poder conseguir um bom resultado neste Mundial para dar continuidade ao meu trabalho e, quem sabe, figurar entre os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Londres, em 2012", sonha Acioy, que viaja nesta sexta-feira, dia 13, para São Paulo, onde deve se integrar a seleção brasileira de tae kwon do, treinada pelo professor Frederico Mitioca.



O técnico de Acioly, Rivanaldo Freitas, também professor da modalidade na Facex, acredita muito no potencial de seu discípulo e aposta numa medalha, mesmo sabendo que o atleta não vai poder receber as instruções da parceria. "Infelizmente, não vou poder acompanhar Acioly

nesta viagem. É muito importante a presença do técnico durante a luta, passando instruções e motivação, mas já passei um estudo técnico dele para o treinador da seleção brasileiro e acho que não vai ter problema neste sentido. Acioly é um atleta que vem subindo muito de produção e tenho certeza que ele vai lutar por medalha lá na Sérvia", destacou Freitas.



Fonte: Assessoria de imprensa Facex