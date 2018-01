Magnus Delgado e Soledade Fernandes votam a favor de Fafá

O juiz Magnus Delgado votou contra a cassação de Fafá Rosado (DEM). De acordo com Delgado em seu parecer, a conduta vedada precisa necessariamente influir diretamente no pleito o que, na visão do juiz, não foi o caso em relação a inauguração da obra pela prefeita."Mossoró é uma cidade de temperaturas políticas elevadas", observou o juiz, que também disse não considerar o evento uma inauguração pública, opinião compartilhada pela juíza Soledade Fernandes, que votou em seguida.Com o voto de Magnus Delgado e de Soledade Fernandes, o tribunal registra três votos contra a cassação de Fafá Rosado e um a favor.Neste momento, vota o juiz Roberto Guedes. Caso ele vote contra a cassação de Fáfá, a prefeita recupera seu direito de registro.

*Mais informações em instantes