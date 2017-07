De Mala e Cuia

Divulgação Diogo Guanabara e Macaxeira Jazz

Vlademir Alexandre A pianista Tereza Quintiliano também já está de malas prontas para o exterior.

Os motivos alegados são os mais diversos. Alguns apontam a falta de apoio e valorização do público e ou a pouca visibilidade na imprensa local como fatores determinantes para a decisão de ir tentar a sorte em outros estados ou países, ressaltando que esta acaba se tornando a única opção para quem quer levar a arte a sério. Outros acreditam que a atitude de arrumar as malas representa uma das possíveis saídas para tornar seu nome conhecido e comentando além das fronteiras da província potiguar.A segunda opção se aplica bem aos músicos do Macaxeira Jazz. Colhendo os frutos de um CD e um DVD gravados em parceria com o bandolinista Diogo Guanabara, o grupo de música instrumental embarcou na última quarta-feira (30) para uma turnê de aproximadamente um mês no Japão.A oportunidade surgiu por conta de um programa de intercâmbio artístico do Ministério da Cultura que, dentro das comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, viabilizou a ida de artistas brasileiros à terra do sol nascente.Inicialmente, Diogo e o Macaxeira Jazz teriam treze datas garantidas entre Tóquio e outros cidades próximas, mas antes mesmo de embarcarem, duas novas datas foram fechadas, aumentando para quinze o número de apresentações no país. Confiante de que a turnê pode render mais frutos, Raphael Bender, baterista do Macaxeira Jazz, afirma que a viagem só foi possível graças ao trabalho realizado dentro do estado ao longo do último ano e meio.Para o músico, uma viagem ao exterior é uma boa alternativa para trazer prestígio e conferir legitimidade ao trabalho artístico, mas nem de longe representa a solução mais imediata e absoluta.“Ir para o exterior, ou para outro estado, é uma das saídas, mas não é a única. Os músicos locais precisam estar atentos ao público que querem atingir, articular as coisas por conta própria, correr atrás dos contatos certos e não só ficar esperando tudo acontecer de uma hora para outra”, afirma.Mesmo reconhecendo a existência de outras vias de escoamento para a música local, Bender não deixa de ressaltar um ponto importante: o prestígio do qual a música brasileira goza em outras terras.“A gente sabe que todo músico brasileiro seja ele de onde for, quando vai para outros paises volta cheio de prestígio. Isso, de alguma forma, acaba legitimado o seu trabalho. Se tratando da música instrumental, que é o nosso caso, acredito que vamos ser bem recebidos por lá, muito por conta da nossa veia mais pop”, opina, revelando que a expectativa do grupo é esticar para três meses o tempo de permanência em terras orientais.De acordo com as expectativas da pianista, essas primeiras apresentações serviram de vitrine para outras. Para facilitar essa movimentação, Diana Cravo já se encontra na Europa, onde está articulando alguns contatos. “A carreira de músico não é exatamente uma carreira rentável aqui no Rio Grande do Norte. Se tratando de música erudita então, muito menos.Basta ver o número de pessoas que vai às apresentações da Orquestra Sinfônica”, diz Tereza Quintiliano, que também faz parte do grupo Delicatto. Sobre a boa reputação da música brasileira no exterior, Quintiliano tem uma explicação racional. “A música brasileira tem uma diversidade muito grande. São muitas pessoas fazendo várias coisas diferentes, é inevitável que chame atenção”, explica.Enquanto espera os trâmites legais relativos ao visto de trabalho na Europa, a pianista segue mantendo contato direto com Diano Cravo. “Já temos alguns shows garantidos fora essas apresentações dos hotéis. A expectativa é que a gente consiga esticar essa temporada de quatro meses e divulgue um pouco mais nosso trabalho por lá”.Se a música brasileira é jóia rara no Japão e na Europa, o mesmo não pode ser dito do rock se tratando do sul do Brasil. Ainda assim, a banda Baby Please aposta todas as suas fichas em uma temporada em Piracicaba, interior de São Paulo. Lá, o quarteto que já desfruta de relativa popularidade nos palcos natalenses, pretende fazer shows e contatos que garantam a viabilização do primeiro CD autoral do grupo, prometido desde o ano passado.A estratégia é arriscada, mas conta com bases seguras. Desde o início de mês de julho, dois integrantes da banda já se encontram no sudeste, onde estão hospedados na casa de um amigo músico, também potiguar, que fez a opção de sair de seu estado de origem alguns anos antes.É esse mesmo colega quem está arranjando shows e articulando os caminhos para que o Baby Please possa “acontecer” em São Paulo. Mesmo sabendo que não será fácil se destacar em meio a infinidade de bandas do estilo que se concentram no eixo Sul-Sudeste, o guitarrista Moreno Melo encara o desafio com segurança. O músico tem consciência de que a empreitada pode dar errado no fim das contas, mas aposta na mentalidade do público sulista que, na sua avaliação, é bem diferente da do público potiguar.“Pode ser muito bom e gerar frutos, mas também pode não dar em nada”, admite. “Mas também, acredito que é mais válido estar num lugar onde existem um milhão de bandas e algum incentivo e resposta do público do que continuar tentando a sorte numa cidade onde existem dez bandas e zero reconhecimento”, alfineta, referindo-se a pouca rotatividade do cenário roqueiro potiguar.Moreno fala com conhecimento de causa. Com pouco mais de quatro anos de existência, o Baby Please passou por todos os estágios comuns a uma banda de rock em Natal. Começaram tocando no circuito de bandas covers, passaram gradualmente a apresentar um repertório autoral e no ano passado chegaram ao do Festival MADA, um dos mais importantes do cenário independente nacional. A conquista do palco grande, no entanto, foi como uma injeção de ânimo depois de um período de má sorte.Segundo conta Moreno Melo, o show no MADA foi a única vez que os integrantes da banda viram alguma remuneração de verdade. “Era comum a gente tocar na noite e não receber nada. Houve uma vez em que tocamos a noite inteira numa casa de shows e na hora de receber o pagamento o cara chegou com um litro de cachaça e uma carteira de cigarros”, recorda. A falta de ânimo em relação às oportunidades do circuito local levou culminou com a interrupção das gravações do que seria o primeiro registro oficial em estúdio da banda.O guitarrista lembra que algumas faixas chegaram a ser finalizadas, mas devido à falta de recursos para continuar as gravações e uma posterior insatisfação com o material produzido, o projeto do disco acabou engavetado. “Vamos começar tudo do zero. Uma vez que a gente comece a circular em São Paulo, ficamos mais próximos do circuito de festivais do Sudeste, vamos fazendo nossos contatos. Não vamos fixar raízes num só lugar”, afirma. A viagem definitiva da banda está marcada para o início de setembro.