Morte em Pium: PM mantém versão de que jovens furaram barreira e atiraram contra policiais

Thyago Macedo Coronel Freitas destaca que policiais atiraram porque jovens furaram barreira.

O primeiro deles não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. De acordo com o comandante do Policiamento do Interior, coronel Francisco Canindé Freitas, a PM vai manter essa versão até que o inquérito policial seja concluído.“Nós vamos esperar o trabalho do delegado de Nísia Floresta. No entanto, mantemos a história de que os jovens reagiram. Caso fique comprovado o contrário, vamos abrir um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurarmos as circunstâncias da abordagem policial”, destacou coronel Freitas.Questionado se considerava excesso dos policiais atirar pelas costas do jovem, o comandante do CPI disse que não. “Se eles atiram contra a polícia, então, não houve excesso”, frisou. O coronel não soube informar se os disparos que teriam sido efetuados por Diogo e Luciano atingiram a viatura da polícia.Em relação à denúncia dos amigos e familiares dos jovens de que após constatar a morte de Diogo, um policial teria colocado uma arma nas mãos dele, coronel Freitas declarou que vai esperar as análises do Instituto Técnino-Científico de Polícia (Itep).