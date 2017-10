TRE determina apreensão de gerador da Prefeitura de Parnamirim

O Tribunal Regional Eleitoral do estado decidiu, na segunda-feira (2), acatar um mandado de segurança impetrado pela coligação “Forte é o Povo”, que tem Gilson Moura (PV) como candidato à Prefeitura de Parnamirim, solicitando a apreensão de um gerador de energia da Prefeitura que supostamente estaria sendo utilizado na campanha de Maurício Marques (PDT).Na decisão de primeira instância, a 50ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido da coligação “Forte é o Povo”. No entanto, o advogado Daniel Monteiro, que trabalha para de Gilson Moura (PV), recorreu ao TRE e a Corte concedeu o pedido liminar, determinou a apreensão do equipamento. Além disso, o relatório do juiz Fábio Hollanda também determinou a proibição da veiculação de propaganda institucional da Prefeitura durante eventos de campanha de Maurício Marques.Caso Maurício Marques continue veiculando propaganda institucional durante seus eventos de campanha, o candidato e a coligação estarão sujeitos ao pagamento de R$ 10 mil por cada descumprimento, além de o candidato também poder ter o seu registro cassado.

Programa

A promotora eleitoral da 50ª Zona, Ana Patrícia Montenegro, propôs uma ação cautelar solicitando que um programa de distribuição de alimentos da Prefeitura fosse suspenso durante o período eleitoral. No entanto, a juíza eleitoral de Parnamirim, Flávia Bezerra, teria se julgado impedida para julgar o caso e, dessa forma, outro juiz deverá apreciar a solicitação.