América 2 x 1 Santo André: fim de jogo Jogo é vital para as pretensões do alvirrubro na série B. Já o Ramalhão quer os três pontos para se manter no G4

FIM DE JOGO



46 minutos - Jogo se encaminha para o final e o América consegue um resultado muito importante.



42 minutos - GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Marcelo Nicácio marca o segundo gol - o da virada - do América no Machadão. Cobrança de escanteio e o atacante alvinegro aproveita na segunda trave para bater forte e fazer o gol.



40 minutos - Uhhhhhh!!! América faz boa jogada na frente da área do Santo André, mas na conclusão a bola é desviada para escanteio.



38 minutos - Uhhhhhhh!!! Cruzamento da direita e na conclusão, Nicácio cabeceia para fora e perde outro gol feito.



27 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Saulo empata o jogo no Machadão em cobrança de falta perfeita colocando a bola no fundo do gol.



19 minutos - GOOOOOOOOOOL DO SANTO ANDRÉ!!! Jeferson recebe na direita da grande área e bate em diagonal para abrir o placar.



17 minutos - Na cobrança, a bola cai nas mãos de Neneca sem que algum jogador do América tocasse para o gol.



16 minutos - Falta perigosa pelo lado esquerdo do ataque do América. Cascata faz boa jogada e é derrubado.



14 minutos - Uhhhhhhh!! Gol desenhado do América, mas Daniel desperdiça a oportunidade. Jogada dele que bate no ângulo de Neneca, mas a bola saiu em tiro de meta.



12 minutos - Jogadas com Marcelo Nicácio e Cascata no ataque preocupam defesa do Santo André.



8 minutos - América não se deixa intimidar pelos ataques do adversário.



2 minutos - Santo André volta mais agressivo e resolve atacar o América.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Uhhhhhh!!! Outra vez Fabiano! Elton chutou forte após entrar na área e exigiu que o goleiro alvirrubro se esticasse para impedir o gol.



40 minutos - Uhhhhhhh!!! Santo André chega com uma boa jogada de tabelinha. Jeferson bate no gol e Fabiano espalma para escanteio.



39 minutos - Uhhhhhh!! Neneca defende chute rasteiro e perigoso de Aloísio colocando a bola para escanteio.



38 minutos - Uhhhhh!! Marcelo Nicácio tenta chute de virada para surpreender o goleiro Neneca, mas a bola sai em tiro de meta. Com perigo.



37 minutos - Cascata levanta bola na área e Cesinha afasta o perigo. América é só pressão.



34 minutos - Cascata cai dentro da área após lance com jogador do Santo André. Jogadores pedem pênalti, mas árbitro nada marca.



31 minutos - Uhhhhh!!!! Fabiano faz uma defesa estranha e quase toma um frango em chute forte de Elton



29 minutos - Uhhhhhh!!! Adalberto tira bola perigosa dentro da área. Jailton cruza bola perigosa e quase Elton chega para marcar o gol, mas foi impedido pelo zagueiro alvirrubro.



28 minutos - Saulo levanta bola na área e Neneca desvia a bola com um leve toque.



26 minutos - América é melhor no jogo, mas não consegue o gol ainda. Santo André se mostra acanhado e não oferece muitos perigos.



20 minutos - Souza sai, mas quem entra não é Fábio Neves e sim Aloísio.



19 minutos - Preocupação para o América. Souza sente contusão na parte posterior da coxa esquerda e cai em campo. Ele deve deixar a partida. Fábio Neves começa aquecimento



16 minutos - Santo André tenta envolver o América com a troca de passes. Nas conclusões, a zaga americana mostra firmeza.



14 minutos - Partida com boas disputas no meio-campo.



10 minutos - América vai ao ataque com boas investidas, mas o Santo André explora o contra-ataque. Marcelinho Carioca arrisca de fora da área e a bola passa longe.



8 minutos - Bola levantada na área para Nicácio, mas Neneca faz a defesa.



7 minutos - Batida forte de fora da área e a bola desvia na zaga do Santo André. Na cobrança do escanteio, bola é afastada.



5 minutos - Saulo cobra com perigo e Neneca afasta de soco a bola que ia na cabeça de Robson.



4 minutos - Vandinho progride em boa jogada e é derrubado. Árbitro marca falta perigosa.



2 minutos - Santo André tenta chegar ao gol de Fabiano, mas a zaga impede. Marcelinho vai coordenando as jogadas ofensivas do Ramalhão.



América e Santo André se enfrentam no estádio Machadão em um jogo vital para as pretensões do alvirrubro, que está na zona do rebaixamento, na série B.



Já o Ramalhão vem a Natal disposto a conseguir os três pontos e se manter no G4 (grupo de acesso à primeira divisão) da competição.