Presidente do PSDB lembra que mandato de prefeito vai até 2012, e o de Lula até 2010

Júlio Pinheiro Dudu: "As relações entre os governos estadual, municipal e federal devem ser republicanas”

Criticando a postura do presidente da República em estar em Natal “apenas para fins eleitoreiros”, Dudu Machado lembrou que Lula não esteve na capital potiguar nem no interior do estado durante os graves problemas acarretados pelas chuvas, como a epidemia de dengue e as grandes enchentes na região Oeste. Sobre a parceria defendida por Fátima Bezerra entre Governo Federal e Municipal, Machado minimiza o fato de Lula e da deputada serem do mesmo partido.“O que a população deve lembrar é que Lula só será candidato até 2010, e em 1º de janeiro de 2011 o país terá um novo presidente e, muito possivelmente, será do PSDB. Mas de qualquer forma, e independente de filiação partidária, as relações entre os governos estadual, municipal e federal devem ser republicanas”, disse Dudu Machado.Ainda falando sobre 2010, o presidente municipal do PSDB disse que o partido vem trabalhando seriamente para o fortalecimento da legenda no Nordeste do país. Segundo o dirigente partidário, Geraldo Alckmin (PSDB), que disputou a Presidência em 2006, poderia ter sido eleito se tivesse conseguido um desempenho 5% melhor na região Nordeste.

Campanha

O candidato Wober Júnior continua sua campanha na tarde desta sexta-feira (19). Wober e Dudu Machado estarão no Bom Pastor e Novo Horizonte promovendo caminhadas.