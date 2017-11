Proibição do amianto: componente em questão

Vlademir Alexandre Utilização do amianto está sendo proibida em alguns estados brasileiros.

Saiba mais sobre o Amianto

Os problemas foram cientificamente comprovados e o resultado dos estudos pelo mundo afora tem provocado o banimento do produto, o que já ocorreu em cerca de 50 países. Aqui no Brasil a utilização do amianto também está sendo proibida em alguns estados e a justiça trabalhista está atenta ao assunto, tomando providências na tentativa de preservar a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente com ele.Os prejuízos que o produto gera atingem direta ou indiretamente os trabalhadores expostos, seus familiares, moradores do entorno das fábricas e minas, e também o meio ambiente, por suas características tecnológicas, já que é impossível sua destruição por tratar-se de um material que permanece disperso no ar, contaminando ambientes internos e externos e também de difícil destinação final.No Rio Grande do Norte não existem fábricas do produto, como também não há ação trabalhista envolvendo o amianto, entretanto, o Ministério Público do Trabalho do RN chama a atenção para a sua presença no setor da construção civil, onde ainda é muito utilizado.Segundo a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, Ileana Neiva, o risco pode ocorrer para qualquer pessoa que tenha contato com a poeira provocada pelo amianto, seja em virtude do seu manuseio ou em decorrência da ação do tempo. "Por causa disso, e seguindo os países nos quais o produto já foi completamente banido, vários estados têm ingressado com ações na Justiça requerendo a sua proibição", explicou.Em São Paulo, por exemplo, a empresa Brasilit, uma das maiores fábricas do Brasil de produtos que utilizam o amianto, assinou, no dia 11 de outubro de 2007, um Termo de Ajustamento de Conduta no qual se compromete a substituí-lo por materiais alternativos que não sejam nocivos à saúde dos trabalhadores.O termo ainda determina que sejam realizados exames médicos periódicos de controle dos trabalhadores expostos ao produto durante trinta anos, contados do término do contrato de trabalho.Segundo informou Ronaldo José de Lira, procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, situado em Campinas/SP, onde o documento foi proposto, o acordo está sendo cumprido pela Brasilit, que terá que pagar multa diária no valor de cem mil reais por trabalhador, reajustáveis até a data do pagamento, caso descumpra o compromisso assumido perante a Justiça do Trabalho.No mês de abril deste ano, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal, pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei 9.055/95, que autoriza a continuidade do uso do amianto branco, também conhecido como crisotila, em São Paulo. Por sete votos a três, o STF manteve a decisão que proíbe a utilização do produto naquele estado.Na sua opinião, como as empresas estão começando a abolir o produto, a tendência tem sido a substituição do amianto. "As fábricas têm que se adaptar ao mercado", afirmou, lembrando que atualmente há uma corrente muito forte ligada à sustentabilidade e como o amianto também gera prejuízos ao meio ambiente por ser um produto de difícil degradação, as empresas estão procurando trabalhar com produtos que, ao contrário, não agridam a natureza.Como o mercado local trata com muitos investidores estrangeiros, oriundos de países onde o amianto já está banido, a substituição do produto nas obras tem sido uma prática que começa a ser comum aqui no Estado.O asbesto ou amianto é uma fibra mineral natural sedosa, largamente utilizada na indústria, principalmente na fabricação de telhas, caixas d'água, guarnições de freios (lonas e pastilhas) e revestimentos de discos de embreagem, vestimentas especiais, materiais plásticos reforçados, termoplásticos, massas, tintas e pisos vinílicos.As duas palavras se referem às principais propriedades físico-químicas desse material, que o tornaram uma matéria-prima importante para a indústria, utilizada em larga escala pós-Revolução Industrial pela sua excelente propriedade de isolante térmico das máquinas a vapor. Entre estas propriedades, estão:» Alta resistência mecânica, especialmente à tração;» Incombustível;» Resistente a altas temperaturas;» Alta resistência a produtos químicos (não se decompõe) e a microorganismos;» Boa capacidade de filtragem e de isolação elétrica e acústica;» Durabilidade e flexibilidade;» Afinidade com outros materiais para comporem matrizes estáveis (cimento, resinas e ligantes plásticos);» Resistência ao desgaste e à abrasão.O Brasil é um dos maiores produtores, consumidores e exportadores de amianto do mundo e está entre os cinco maiores utilizadores e fornecedores mundiais do amianto, com uma produção média de 250.000 toneladas/ano, tendência esta que vem caindo ano a ano e ultimamente por força das campanhas anti-amianto.Esta redução no mercado interno tem feito com que o excedente (65%) esteja sendo exportado para países da Ásia, principalmente, e América Latina. Devido às suas propriedades e baixo custo de produção, ainda é bastante empregado no Brasil, sendo, aproximadamente, mais de 90% do seu uso na indústria de cimento-amianto ou fibrocimento (telhas e caixas d'água), menos de 5% em materiais de fricção (autopeças), cujo uso está em declínio.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)