Acabou o drama, Corinthians está de volta à elite do futebol brasileiro

Acabou a espera, o drama. Enfim, a redenção. O choro é livre, assim como os gritos, os cantos, os abraços e toda manifestação de alegria no Pacaembu lotado. A segunda maior torcida do Brasil pode respirar aliviada e desentalar o grito da garganta: o Corinthians está de volta à elite. Após dez meses sendo alvo de chacotas e gozações, o time alvinegro recuperou sua vaga na Série A. Em um Pacaembu tomado por mais de 35 mil pessoas eufóricas, venceu o Ceará por 2 a 0 neste sábado e selou seu retorno.



Exatos 328 dias depois de escrever o capítulo mais triste de sua história, o Corinthians teve uma tarde perfeita. No Pacaembu, fez sua parte e bateu o Ceará. Mas só o triunfo não bastava para assegurar a volta à Primeira Divisão. O Barueri precisava tropeçar diante do Paraná. E tropeçou. Perdeu por 2 a 1.



Com os dois resultados, os 70 pontos atingidos pela equipe de Mano Menezes garantiram uma folga que não pode mais ser tirada pelo quinto colocado. Vila Nova e Barueri se enfrentam na 35ª rodada e por isso podem atingir no máximo a 70 e 67 pontos, respectivamente, caso empatem no duelo direto.



A vantagem na tabela, então, deu ao corintiano o direito de comemorar no Pacaembu como se fosse um título. Os gritos nas arquibancadas resumiram o sentimento: "Ooooooo, o Coringão voltou...".



Mas como aconteceu no dia do rebaixamento, a torcida alvinegra precisou ficar ligada em outra partida. No fatídico jogo da queda, enquanto enfrentava o Grêmio, o Corinthians prestava atenção no duelo entre Inter e Goiás, cujo resultado interferia na definição dos rebaixados. O motivo desta tarde, obviamente, foi mais nobre: era preciso secar o Barueri para festejar o retorno à elite.



Por isso, assim como comemorou o gol de Douglas aos 8min, a torcida corintiana vibrou cinco minutos mais tarde, quando o sistema de som do Pacaembu anunciou o gol do Paraná sobre o Barueri. Até o gol do Fluminense sobre o rival Palmeiras, em confronto válido pela Série A, empolgou.



A euforia, é verdade, deu lugar ao silêncio quando chegou a notícia ruim: o Barueri reagiu e empatou o confronto com os paranistas. Os torcedores ficaram em silêncio. Os jogadores do Corinthians também espiaram o placar eletrônico, que se tornou um dos protagonistas da tarde.



Ele, inclusive, voltou a ser "bondoso" com os alvinegros aos 36min: o anúncio do segundo gol do Fluminense sobre o Palmeiras animou o estádio. Em campo, o Corinthians tentava manter o sufoco no Ceará imposto desde o início da partida. André Santos e Douglas quase ampliaram a vantagem. A torcida vibrou com os dois lances, é verdade.



Mas vibrou mais quando a rede foi balançada pela terceira vez no Maracanã. Fluminense 3 a 0. O problema era quando o placar eletrônico e o sistema de som ficavam "quietos". No intervalo, a trilha sonora escolhida para o acesso foi tocada: na voz de Roberto Carlos, ecoou no Pacaembu o verso: "Eu voltei, agora pra ficar..."



O segundo tempo começou com um susto. O Ceará estufou a rede com pouco mais de um minuto. No entanto, o gol de Dezinho foi anulado. Os corintianos respiraram aliviados e logo depois ganharam um presente: Chicão aproveitou rebote de falta cobrada por Cristian e, aos 4min, aumentou a vantagem.



Com 2 a 0 no placar e os anfitriões pressionando, a torcida ficou à espera de um gol do Paraná para melhorar o cenário. E a equipe de Curitiba não decepcionou, fazendo 2 a 1 em cobrança de pênalti. O placar eletrônico do Pacaembu anunciou o gol paraense aos 27min. Era o que faltava. O grito de "Coringão voltou" ficou mais freqüente.



E a explosão final veio aos 42min: o placar mostrou o fim do jogo do Barueri. Felipe, com a bola rolando, se agachou emocionado e vibrou. Vibrou como todo o Pacaembu e a nação alvinegra, que cantaram com Roberto Carlos "Eu voltei...". O Corinthians voltou.



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro (Carlos Alberto), Chicão, William e André Santos; Cristian, Elias, Douglas (Lulinha) e Morais (Wellington Saci); Dentinho e Herrera

Técnico: Mano Menezes



CEARÁ

Adilson; Dedé, Fabrício, Dezinho e Jorge Guerra; Michel (Mancuso), Chicão, Cleisson, Marcos Paraná (Ederson) e Cadu; Sérgio Alves (Charles Chad)

Técnico: Lula Pereira



Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitro: Maurício Aparecido de Siqueira (MT)

Auxiliares: Luiz Fernando Irineu da Silva e Fábio Rodrigo Rubinho (ambos do MT)

Público: 32.341 pagantes (35.426 no total)

Renda: R$ 660.445,00



Com informações do UOl Esporte