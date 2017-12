Fiern lança prêmio de Jornalismo 2008 O prêmio tem como tema “Inovação para a Indústria – caminhos, novas fontes de energia, inovações tecnológicos e novos projetos para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte”.

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) lança na próxima segunda-feira (22), no Espaço Cultural da Casa da Indústria, em Natal, o “Prêmio Sistema FIERN de Jornalismo 2008”.



O lançamento oficial, com a apresentação do Regulamento do Prêmio, será durante um café da manhã, às 8 horas. Na ocasião, o presidente da Fiern, Flávio Azevedo, junto com os demais integrantes diretoria e dos sindicatos filiados, recepcionará diretores, editores, repórteres e

fotógrafos dos principais veículos de comunicação do Estado.



“Inovação para a Indústria – caminhos, novas fontes de energia, inovações tecnológicos e novos projetos para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte” é o tema do Prêmio que terá quatro categorias: Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo.



O Prêmio Fiern de Jornalismo tem o objetivo de incentivar a produção de reportagens sobre a indústria do Rio Grande do Norte, mostrando à sociedade o papel de empresas e instituições públicas e privadas no desenvolvimento econômico do Estado.