Fernando Bezerra: "a eleição em Natal será o samba do crioulo doido"

Vlademir Alexandre Fernando Bezerra critica fragilidade dos partidos no país.

Fernando Bezerra começa criticando a fragilidade dos partidos no Brasil, “aqui se vota em pessoas, e isso não é possível continuar”.Quanto aos acordos firmados para as eleições deste ano, o ex-senador ironiza e chama de “samba do crioulo doido”, para ele isso é um retrato de que não existe partido no país.“Wilma está com Garibaldi, em Natal, e depois vai para o interior. Lá sobe no palanque com Agripino. Garibaldi, e Robinson Faria do mesmo jeito” - compara, e ressalta os interesses pessoais desses líderes como um obstáculo para lisura do pleito.Para ele, a culpa é dividida com a sociedade, que na sua opinião é omissa, critica duramente e não faz nada. “A gente não pode brincar com uma coisa dessas(...) a sociedade são as instituições, e elas estão degradadas moralmente, desrespeitadas, e a culpa é nossa”.O profissionalismo na política é outro ponto criticado por Fernando Bezerra. A perpetuação de pessoas nas cadeiras das câmaras, assembléias ou no senado.A derrota na última eleição, “amargo”, fez com que Fernando Bezerra desistisse de seguir na política. “Perder a eleição foi muito ruim e por pouco é pior”, lembra, mas sem querer se estender no assunto.“É fácil dizer agora porque sou simplesmente um cidadão”.