Liquida Natal: lojas oferecem descontos entre 5% e 70% Adelmo Freire, dirigente da CDL/Natal, confirma que a adesão do comércio vem crescendo a cada edição.

A campanha Liquida Natal 2008 chega nesta terça-feira (2) ao seu quinto dia de promoções. O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, Adelmo Freire, diz que a adesão do comércio vem crescendo a cada edição.



‘‘Os lojistas e comerciantes realmente já consideram o Liquida como um grande projeto de promoção do ano’’, destaca.



A data escolhida para realizar a campanha tem o objetivo de suprir a lacuna existente entre o dia dos Pais e o dia das Crianças. Sendo escolhida ao final de agosto e início de setembro, que ainda coincide com a pós-mudança de coleção nas lojas de confecções, líder de vendas no período promocional.



‘‘É um período de baixa venda, porque o dia dos Pais foi há pouco tempo, então fica um buraco até o dia das Crianças’’, reforça.



De acordo com ele ainda, “até o momento não registrou nenhuma queixa a respeito de descontos e promoções fornecida pelos lojistas, mais sim por funcionários das lojas de terem esquecidos de dar os cupons”.



O Liquida Natal foi desenvolvido em cima dos descontos promocionais e da distribuição de cupons para concorrer aos prêmios. Ainda de acordo com Adelmo, “a expectativa da CDL é de ultrapassar os dois milhões de cupons que já fornecemos aos lojistas”, valor que, depois de calculado, representa a estimativa de injetar R$ 100 milhões no comércio.



Shoppings, concessionárias de automóveis e lojas do comércio de rua estarão oferecendo descontos entre 5% e 70%. As promoções estarão espalhadas pelo centro da cidade e em bairros como Alecrim, Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, além da zona Norte.



O Liquida Natal vai até o dia 7 de setembro e pretende movimentar cerca de 100 milhões de reais nos 2.500 pontos-de-venda participantes com produtos que terão descontos que variam de 5% a 50%. Cada R$ 25 em compras dá o direito a um cupom para participar do sorteio.



Essas liquidações deram início ao movimento que tomou conta da capital com publicidade e também com premiação, que este ano sorteará 2 carros Gol 0 km modelo 2008/2009, 10 motos Honda 125cc e 10 notebooks.