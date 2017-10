PRF apreende maconha e crack em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte (PRF) apreendeu 1,166 quilo de maconha e 16 gramas de crack neste domingo (7) em Mossoró. A droga estava em poder de Jorge Ivan Marques, Francisco Fagner da Silva e Isaías Soares da Silva, que foram levados para a delegacia da cidade e autuados em flagrante por tráfico de droga.A PRF registrou 24 acidentes entre a sexta-feira (5) e o domingo. Seis pessoas ficaram feridas e não houve registro de mortes.Três veículos foram recuperados: uma moto Honda Twist, de placa MYR-5239/RN; uma moto Honda CG 150, de placa MYR 9055/RN; e um Fiat Uno Mille, de placas MXX 2039/RN.Ao todo, cinco armas foram apreendidas pela PRF: uma Pistola sem registro de calibre, um revólver calibre 38 com seis munições, duas espingardas e mais um revólver clibre 32 com duas munições.

* Fonte: PRF/RN.