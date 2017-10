Intercom: trabalhos experimentais movimentam campus

Maiara Felipe Resultado final sai as 18h, no auditório da Reitoria.

Durante todo este sábado (6), dentro da programação do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), estão sendo apresentados os trabalhos da Jornada de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), no setor quatro, do Campus da UFRN.O Rio Grande do Norte está representado com 16 trabalhos, sendo cinco da Universidade Potiguar (UnP) e 11 da UFRN.Projetos de vídeo, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, áudio e áreas emergentes (vídeos de celular) de estudantes de todo país estão sendo apreciados por examinadores, que deverão divulgar o resultado final às 18h, no auditório da Reitoria.Os trabalhos são de alunos que ainda estão no início da graduação, chamados de projetos em processo, ou estudantes concluintes, com estudados terminados, denominados de produtos.O coordenador local do Expocom, Sebastião Faustino, que cada universidade faz sua avaliação e envia os melhores trabalhos para concorrer regionalmente. Em seguida, os melhores de cada região seguem para o Expocom Nacional.