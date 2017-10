Pesquisas, propostas e depoimentos marcam horário eleitoral na TV Candidatos centraram seus programas nessas três vertentes para atrair mais o eleitor neste mês decisivo de campanha.

Após a divulgação de pesquisas com intenção de votos, alguns candidatos resolveram apresentar os números em seus programas de televisão.



Outros aproveitaram o espaço para mostrar seus projetos de campanha nas áreas de saúde, segurança e transporte público.



Além disso, exploraram a temática dos depoimentos para dar mais credibilidade a seus programas eleitorais.



Coligação “Natal Melhor”



Micarla de Sousa destacou os números nas pesquisas apresentadas no fim de semana. Além disso, ela trabalhou a temática da saúde em Natal durante o seu programa eleitoral na televisão.



Coligação “Liberta Natal”



O candidato do PSDC, Joanilson de Paula Rego, ressaltou o seu “compromisso com o eleitor” e reforçou que é um candidato que “não tem rabo preso”. Além disso, contou com o depoimento de alguns jovens.



PSTU



O programa do candidato Dário Barbosa foi marcado pelo direito de resposta concedido à candidata Fátima Bezerra.



PSOL



Sandro Pimentel, candidato do PSOL, divulgou mais três das 50 razoes para votar nele. Ele analisou a situação do transporte público na cidade.



PSL



Pedro Quithé aproveitou seu programa na televisão para apresentar o irmão Bento, que é o vice-prefeito em sua chapa na eleição pela Prefeitura de Natal.



Coligação “União por Natal”



Fátima Bezerra teve o depoimento do prefeito Carlos Eduardo Alves e do ministro da Justiça, Tarso Genro em seu horário.

A candidata falou de seus projetos na área de segurança e contou com o respaldo do ministro da Justiça.



PTC



Em seu programa, Miguel Mossoró garantiu que vai ao segundo turno das eleições “não sei com quem”. Ele aproveitou para destacar que “é o terceiro lugar isolado nas pesquisas”. Também aproveitou para falar de alguns projetos de campanha.



Coligação “É melhor para Natal”



Depoimentos de familiares marcaram a abertura do programa do candidato do PPS, Wober Júnior e destacou alguns de seus projetos de campanha para administrar Natal.