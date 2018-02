Senador José Agripino aposta na vitória já no 1º turno

O senador José Agripino (DEM) votou no fim da manhã deste domingo (5), na Escola Sebastião Fernandes, no Tirol. Ele acredita na vitória da candidata Micarla de Sousa ainda no primeiro turno. "Estou vendo isso nas ruas, no carinho das pessoas, nas movimentações populares".



"O Voto é opção, confiança, é aposta no futuro pela via democrática. Eu acredito no sentimento da coletividade e confio que as urnas refletirão o que o povo nas ruas quer e o que todas as pesquisas ja anunciaram: a vitória de Micarla no primeiro turno", reafirma o aliada da candidata do PV.