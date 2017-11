Surf em parceria com a Casa do Bem Evento sorteou prêmios, ensinou práticas esportivas, reforço escolar e fornecimento de alimentos.

A Casa do Bem esteve presente no fim de semana durante a realização do Campeonato de Surf organizado pelo projeto Aprendizes do Surf de Miami Beach, em Areia Preta, mantido em parceria com a Fundação Filhos da Mãe, atendendo atualmente 120 jovens de Mãe Luiza, em Natal, com ensino de práticas esportivas no mar, reforço escolar, valores humanos e fornecimento de alimentação numa casa cedida especialmente para o projeto.



O evento foi um sucesso e contou com o apoio de vários parceiros, provando mais uma vez que cada um doando um pouco, o muito do bem acontece.



Vários prêmios forem entregues, inclusive uma passagem aérea para Fernando de Noronha, graças ao apoio do amigo Armando José, que trabalha no turismo estadual. Parabéns para Francisco Ventura e Nelino, além dos muitos outros voluntários do projeto. A Casa do Bem viabilizou prêmios, a tenda com Collier, conseguiu doação em dinheiro utilizado no aluguel do som e diversos outros itens necessários para que tudo acontecesse.



A Casa do Bem realiza agora, nesta terça, dia 16, o lançamento do livro Letras e Imagens do Bem, convocando todos que queiram ajudar nossas causas humanitárias, pois a renda do livro é 100% revertida para os projetos. O lançamento vai ser das 19 às 22h, na Siciliano do Natal Shopping, reunindo todos os autores do livro, com preço de capa de R$ 20,00.



Já no fim de semana, no sábado, a Casa do Bem vai realizar a Visita do Bem ajudando uma família de Mãe Luiza com doações diversas e, de tarde, o Futebol do Bem, com o ABC do Bem, levando jovens para entrar em campo e assistir junto a familiares o jogo ABC X Paraná.



Até o fim do mês tem ainda o show Diga Sim ao Bem, dia 29 no TAM, o Cultura do Bem, dia 27 em Brejinho, uma festa promovida pela revista Acontece, em prol da Casa do Bem, um passeio ciclístico no dia 21, promovido pela ONG Baobá, leia-se Haroldo Mota, também com alimentos para a Casa do Bem, além de uma apresentação do grupo vocal Elloart, em prol da Casa do Bem, na Casa da Ribeira, no mesmo dia da festa da revista, ou seja, dia 27.



A sede continua sendo construída e o Dia das Crianças vai ser realizado numa parceria com o Rotary. Faça parte de nossas ações, acesse nosso site www.casadobem.org.br, doe alimentos ou roupas para nossas atividades e seja feliz fazendo o bem.



Casa do Bem - Ajude a Construir !

Acesse: www.casadobem.org.br

http://voluntariosdobem.blogspot.com/